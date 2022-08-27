تتويج الفائزين في سباق صعود الهضبة الجولة الثانية بالباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة عهد بنت الحسن بن سعود بن عبدالعزيز رئيسة نادي المرشل السعودي ورئيسة الفريق الطبي في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية ، اليوم الفائزين والفائزات في سباق صعود الهضبة ضمن منافسات بطولة تويوتا “الجولة الثانية” ، والذي اقيم في مرتفعات منتزه الأمير مشاري بن سعود في غابة خيرة بمحافظة بني حسن بالباحة .

وحقق المركز الأول في الترتيب العام للجولة الثانية للبطولة المتسابق سعيد الموري ، والمركز الثاني جوني لحود والمركز الثالث المهتد الشريف .

وشهد السباق الذي أقيم على مدى يومين بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة ، تنافساً بين المتسابقين البالغ عددهم 45 متسابقاً ومتسابقة من داخل المملكة وخارجها ، حيث بلغ طول المسار 2800 متر متضمناً 15 منعطفاً تقريباً، وذلك انطلاقاً من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340 متراً.

وشاهد الحضور فلماً مرئياً عن البطولة ومسار السباق .

وفي ختام الحفل تم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق والفائزين في الترتيب العام والفائزين والفائزات في الفئات المختلفة .

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