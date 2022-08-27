محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة . في زيارة له للمملكة تستمر ليومين .
وسيعقد الوزيران بمقر الوزارة في الرياض غداً، جلسة مباحثات رسمية تناقش أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.