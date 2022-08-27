اخبار دوليه – الأردن.. إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬محاولة‭ ‬لتهريب‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وتحدث‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬المهربين،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أحدهم‭ ‬وفرارهم‭ ‬باتجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭.‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬ضُبط‭ ‬مركبة‭ ‬محملة‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تحوي‭ ‬578‭ ‬كف‭ ‬حشيش‭ ‬و6‭.‬447‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون،‭ ‬و1876‭ ‬حبة‭ ‬مخدرة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬لاريكا،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لغايات‭ ‬التهريب‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬المضبوطات‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ – ‬تتعامل‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحزم‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تسلل‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬لحماية‭ ‬الحدود‭ ‬ومنع‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬العبث‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭.‬