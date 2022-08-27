اخبار دوليه – روسيا.. الشرط الوحيد لمفاوضة كييف هو إعلانها الاستسلام غير المشروط

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬الدوما‮»‬‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬ليونيد‭ ‬سلوتسكي،‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستنظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬كيف،‭ ‬فقط‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬مستعدة‭ ‬للاستسلام‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭.‬

وقال‭ ‬سلوتسكي‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬‮«‬تيليغرام‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بيراكتار‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬تيليغرام‮»‬‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أوضح‭ ‬للسادة‭ ‬النازيين‭… ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬مستعدا‭ ‬للاستسلام‭ ‬غير‭ ‬المشروط،‭ ‬وتقليص‭ ‬قواته‭ ‬المسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬والقضاء‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬على‭ ‬النازية‮»‬‭.‬