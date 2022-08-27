محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة «الدوما» للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كيف، فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط.
وقال سلوتسكي في فيديو نشره على «تيليغرام» ردا على منشور قناة «بيراكتار» على «تيليغرام»: «أريد أن أوضح للسادة النازيين… نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – روسيا.. الشرط الوحيد لمفاوضة كييف هو إعلانها الاستسلام غير المشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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