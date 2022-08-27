“تفاريس” يقود هجوم “الرائد” أمام “أبها”

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أعلن المدير الفني لفريق الرائد، سوموديكا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (السبت) أمام نظيره أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الرائد كالتالي: سيلفيو لونغ، محمد سالم، رينيه سانتوس، عوض خميس، يحيى سنبل، سلطان الفرحان، داميان جوكوفيتش، محمد فوزير، كريم البركاوي، أليكساندرو ميتريتا وتفاريس.

وجاءت دكة فريق الرائد كالتالي: أحمد الرحيلي، خالد الخثلان، عبدالله الفهد، عبدالله مجرشي، نايف هزازي، منصور البيشي، عبدالمحسن القحطاني، يحيى الشهري ورائد الغامدي.



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Source akhbaar24

