“تفاريس” يقود هجوم “الرائد” أمام “أبها”

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أعلن المدير الفني لفريق الرائد، سوموديكا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (السبت) أمام نظيره أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الرائد كالتالي: سيلفيو لونغ، محمد سالم، رينيه سانتوس، عوض خميس، يحيى سنبل، سلطان الفرحان، داميان جوكوفيتش، محمد فوزير، كريم البركاوي، أليكساندرو ميتريتا وتفاريس.
وجاءت دكة فريق الرائد كالتالي: أحمد الرحيلي، خالد الخثلان، عبدالله الفهد، عبدالله مجرشي، نايف هزازي، منصور البيشي، عبدالمحسن القحطاني، يحيى الشهري ورائد الغامدي.
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Source akhbaar24
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