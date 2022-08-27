وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة . في زيارة له للمملكة تستمر ليومين .

وسيعقد الوزيران بمقر الوزارة في الرياض غداً، جلسة مباحثات رسمية تناقش أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

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Source almnatiq

