︎ .

أعلن المدير الفني لفريق النصر رودي غارسيا تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل النصر على النحو التالي: ” دافيد أوسبينا ، كونان، عبدالله مادو، عبدالاله العمري، لاجامي، الحسن، لويس غوستافو، أيمن يحيى، خالد الغنام، سامي النجعي، أبو بكر فينسنت”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “غارسيا” يُعلن تشكيل النصر لمواجهة الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.