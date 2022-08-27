“الفيحاء” يدعم صفوفه بمهاجم أجنبي

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الفيحاء قد دعم صفوفه بمهاجم أجنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة نادي الفيحاء قد أتم اتفاقه بصورة نهائية مع المهاجم الصربي ميلان بافكوف. يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قد شارك الموسم الماضي 2021/2022 في 43 مباراة مع فريقه ريد ستار بلغراد الصربي فسجل 14 هدفًا وصنع 8 أهداف لزملائه خلال 2421 دقيقة لعب.

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