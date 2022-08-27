تعرف على تشكيل الوحدة لمواجهة النصر

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أعلن الجهاز الفني لفريق الوحدة تشكيل فريقه لمواجهة النصر، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي:
“منير محمدي، حمد الجيزاني، ألبرتو بوتيا، أوسكار دوراتي، عبدالإله بخاري، علاء حجي، انسبمو، فيصل فجر، جيرسون رودريجيز، يحيى النجعي، جون دافيد”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“باسم عطاالله، عبدالله الحافظ، وليد باخشون، محمد القرني، حسين العيسى، سلطان المكوز، نور الرشيدي، هزاع الغامدي، سلطان السوادي”.
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Source akhbaar24
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