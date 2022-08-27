“المرور” يؤكِّد جاهزيته لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الدراسة

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أكَّدت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.
ويبدأ تنفيذ الخطة المرورية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد؛ بما يضمن تنظيم حركة السير، ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.
وأشارت الإدارة إلى استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي، خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، حيث تهدف الخطة لتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات، وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.
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Source akhbaar24
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