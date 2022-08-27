عاجل.. رائد غالب كامل يعلن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده

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المناطق ـ متابعات

أعلن رائد غالب كامل، اليوم، موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الراحل – رحمه الله – مؤكدًا أنها ستقام غدا الأحد.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : “بإذن الله تعالى، سوف تكون الصلاة على الوالد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بعد صلاة عصر يوم الغد الأحد في جامع الراجحي في الرياض وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم”.

وأردف: “اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واجعل ما أصابه كفارة له إنك أنت الرحمن الرحيم”.

جدير بالذكر أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

لُقّب الفقيد بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال: (مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي).



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Source almnatiq

