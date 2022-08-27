ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة بمنطقة الجوف

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، للدخول والصيد بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة الجوف، بحوزتهم (4) بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقيتان هوائيتان، و(27) ذخيرة، و(78) طيرًا مصيدًا من نوع (دخّل)، وجهازان لجذب الطيور، وشبكتا صيد، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وعقوبة صيد طيور الدخّل غرامة (5) آلاف ريال لكل طائر، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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Source almnatiq

