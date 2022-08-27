عام تاريخي لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد

وكان عدد من الكليات قد باشرت الدوام في المقر الجديد منذ العام الماضي، وفي هذا الصيف انتقلت الغالبية العظمى من الكليات، وسيتم في القريب العاجل الانتهاء من عمليات النقل.
وتضم المدينة الجامعة الجديدة، مستشفى جامعي بسعة 800 سرير ومبان للكليات والعمادات والمراكز والمعامل البحثية.
وكانت أعلنت الجامعة عن بدء نظام الثلاثة فصول كغيرها من الجامعات السعودية.
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