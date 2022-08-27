عام تاريخي لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد

يكتسب هذا العام بالنسبة لجامعة الملك خالد أهمية كبرى، وذلك بالتزامن مع انتقال الجامعة إلى المدينة الجامعية الجديدة بالفرعاء، والتي تعد إحدى أكبر المدن الجامعية في المملكة بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع. وبعد نحو 3 عقود من وضع حجر أساسها، اكتملت عملية بناء جامعة الملك خالد بعسير.

وكان عدد من الكليات قد باشرت الدوام في المقر الجديد منذ العام الماضي، وفي هذا الصيف انتقلت الغالبية العظمى من الكليات، وسيتم في القريب العاجل الانتهاء من عمليات النقل.

وتضم المدينة الجامعة الجديدة، مستشفى جامعي بسعة 800 سرير ومبان للكليات والعمادات والمراكز والمعامل البحثية.

وكانت أعلنت الجامعة عن بدء نظام الثلاثة فصول كغيرها من الجامعات السعودية.