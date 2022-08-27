التعليم: كافة المناهج والكتب الدراسية متاحة رقميا

أكدت متحدثة التعليم ابتسام الشهري أن كافة الكتب الدراسية متاحة رقميا وورقيا، باستثناء مواد المهارات فإنها متاحة رقميا بالإضافة إلى مواد جديدة للمرحلة الثانوية كانت تدرس في السنة التحضيرية.
وأضافت متحدث التعليم في حديث لقناة الإخبارية أن الرقابة مستمرة على المقاصف المدرسية وما تقدمه بالإضافة إلى خضوعها لاشتراطات صحية.
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