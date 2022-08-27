مناهج جديدة في المدارس السعودية وتوجه لعدم طباعة بعض المقررات

ومن المقرر أن يشهد العام الدراسي الجديد للمرة الأولى في تاريخ وزارة التعليم عدم طباعة الكتب الورقية لبعض المقررات، والاكتفاء بنسخ إلكترونية في مختلف المراحل الدراسية.
وكانت الوزارة أقرت بعض التغييرات في المناهج خلال العام الماضي وأضافت بعض المناهج الجديدة منها «الدفاع عن النفس» و«التفكير الناقد» و«وحدة وطني».
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