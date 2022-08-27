الداخلية تكرم مواطنا أنقذ عائلتين في وادي تربة

تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، استقبل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم، المواطن ناحي البقمي، وذلك لتكريمه نظير دوره في إنقاذ عائلتين احتجزتا في سيل وادي تربة.
وسلم مدير الدفاع المدني، البقمي المكافأة المالية تقديرا لجهوده في الإنقاذ، مشيداً بدوره الإنساني والوطني في إنقاذ العائلتين وإخراجهم من موقع كان يشكل خطرا على حياتهم، وهو أمر غير مستغرب من أبناء دوت الخليج.
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