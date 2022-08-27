شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الخليج يضم نجم اتحاد جدة قبل غلق سوق الانتقالات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الخليج برئاسة علاء المهل، عن التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الخليج يعلن التوقيع مع خالد السميري



وكشفت إدارة نادي الخليج برئاسة منذ قليل، التوقيع مع خالد السميري لاعب وسط الاتحاد، رسميا اليوم السبت، بالميركاتو الصيفي.

وأكد حسين تركي إداري نادي الخليج، في تصريحات للمركز الإعلامي، أن صفقة السميري هامة للغاية لناديه، حيث قال "السميري سوف يضيف الجودة والحيوية المطلوبة في منتصف الميدان نظير الخصائص الفنية التي يملكها اللاعب حيث أظهرها في دوري الكبار خلال المواسم الماضية".

وبدأ خالد السميري مشواره في نادي الاتحاد قبل الانتقال على سبيل الإعارة لفريق الفيصلي، الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، علما بأنه فاز باللقب نفسه مع الاتحاد في موسم 2018-2017.



الخليج يفتتح الدوري بالهزيمة ضد الهلال

وكان الخليج افتتح مشواره في دوري روشن السعودي، بالهزيمة في الجولة الأولى من المسابقة، أمام نادي الهلال بهدفين دون رد.

ويستعد الخليج العائد للدوري هذا الموسم، لمواجهة ضمك يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.