شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الهلال ينتقل إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، في حسم التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حارس الهلال ينتقل إلى اتحاد جدة

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، تعاقدت مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعقد لمدة 3 مواسم.

وذكرت التقارير أن إدارة نادي اتحاد جدة، بصدد الإعلان عن ضم عبدالله الجدعاني، بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، افتتح مشواره في بطولة دوري روشن السعودي، بفوز أمام نظيره الخليج، بثنائية نظيفة.

في المقابل، استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أن يحقق الفوز أمام نظيره العدالة، في أولى جولات دوري روشن السعودي، بثلاثة أهداف نظيفة.