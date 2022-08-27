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السر وراء غياب مشاريبوف عن مباراة النصر والوحدة

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محمد الفلاح - يغيب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة الوحدة، في أولى جولات دوري روشن السعودي. 

السر وراء غياب مشاريبوف عن مباراة النصر والوحدة 

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بنظيره الوحدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن. 

وأوضحت تقارير صحيفة أوزبكستانية، أن جلال الدين مشاريبوف، قرر البقاء في صفوف النصر حتى نهاية عقده، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري. 

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وكانت تقارير صحفية أكدت أن جلال الدين مشاريبوف، أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي المصري، للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

جدير بالذكر أن جلال الدين مشاريبوف، انتقل إلى صفوف النصر في انتقالات يناير 2021، وخرج للاعارة إلى صفوف شباب أهلي دبي، ثم عاد في صيف نفس العام.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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