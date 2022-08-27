شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتفق مع نجم مارسيليا الفرنسي واللاعب يصل الأحد للتوقيع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، توصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، للتوقيع في صفقة انتقال حر.



النصر يتفق مع الإسباني ألفارو جونزاليس للتوقيع

وأكدت التقارير، أن إدارة نادي النصر السعودي، أنهت الاتفاق مع الإسباني ألفارو جونزاليس لارتداء قميص العالمي في الموسم الجاري.

وأشارت وسائل الإعلام السعودية، أن اللاعب سوف يوقع للنصر لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام إضافي مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم.



جارسيا يطلب ضم جونزاليس بعد فشل ضم ديناير



وتابعت: "الصفقة جاءت بطلب من الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، الذي سبق وأشرف على اللاعب عندما كان مدربا لمارسيليا الفرنسي، ويعلم قدراته الفنية".

وأضافت: "اللاعب سوف يصل إلى الرياض مساء غدٍ السبت، تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله عقب اجتيازه للكشف الطبي، ويتم بعدها الإعلان الرسمي".

ويأتي تعاقد النصر مع المدافع الإسباني بعد تعثر التوقيع مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير مدافع أولمبيك ليون السابق، بسبب مغالاته في مطالبه المالية.

وأبدى جارسيا اهتمامه بالتعاقد مع جونزاليس، لتعويض رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري، الذي انتقل لنادي كروز أزول المكسيكي، هذا الصيف.

ويملك اللاعب خبرة طويلة في الملاعب الإسبانية والفرنسية، حيث سبق ومثل فياريال وإسبانيول وراسينج في الليجا، وكانت آخر محطاته في الدوري الفرنسي مع مارسيليا، قبل نهاية عقده.