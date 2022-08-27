شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من ضم صفقة عالمية جديدة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي محاولاته للاستفادة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية بتدعيم الفريق بلاعبين جدد من أجل بناء فريق قوي ومحاولة الصراع على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وبالفعل قام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بتكليف مجلس الإدارة ببذل كل جهوده من أجل تدعيم الفريق بصفقة جديدة خلال الميركاتو الحالي.

صفقات النصر في الصيف

وكان قد نجح النصر حتى الآن في التعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية وهم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الإيفواري غيسلان كونان، ومتوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو.

فيما تعاقد أيضا النصر مع الجناح الدولي الشاب عبدالرحمن غريب لاعب فريق الأهلي السعودي الهابط حديثا لدوري الدرجة الأولى، لمدة 4 سنوات.

بيانيتش يدخل دائرة اهتمامات النصر من جديد

وعلى الرغم من ذلك، عادت التقارير من جديد حول اقتراب نادي النصر من التعاقد مع النجم العالمي ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، حيث أكد سعود الصرامي الإعلامي الرياضي بأن إدارة النصر فتحت هذا الملف مرة أخرى.

وأكد الإعلامي بأن بيانتيش يريد انقاذ مسيرته الكروية والعودة من جديد للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات لذلك فضل النجم البوسني الانتقال لنادي العاصمة بعد تراجع مستواه بشكل كبير.



يذكر أن بيانيتش قد انتقل لصفوف برشلونة في الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021 إلا أنه لم يقدم الكثير مع الفريق الكتالوني ليخرج على سبيل الإعارة لصفوف بشكتاش التركي ثم يعود مرة أخرى للفريق الكتالوني وتبدأ الإدارة خطة الاستغناء عن خدماته.

