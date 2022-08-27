شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يفقد صفقته الجديدة 3 أسابيع عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، الجديدة لمدة 3 أسابيع عن الملاعب وفقدانه خلال الثلاث مباريات المقبلة.



اتحاد جدة يعلن ضم الصيعري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر



وكان الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أعلن صباح أمس الأول، التعاقد مع محمد الصيعري مهاجم الفيصلي السعودي، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، أن الصيعري سوف يحتاج إلى 3 أسابيع للعودة إلى الملاعب، مما يعني غيابه عن مواجهات الاتفاق والرائد والخليج، على أن يعود ضد النصر، في المباراة المقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل، بدوري روشن السعودي.



سانتو يطالب بتجهيز الصيعري واللاعب يغيب 3 أسابيع



وأوضحت التقارير، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، طالب بسرعة تجهيز المهاجم محمد الصيعري، للزج به في المباريات لتعويض غياب المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، الموقوف لمدة 4 أشهر في قضيته مع النصر فريقه السابق.

وتابعت: "اللاعب بدأ برنامجه مساء أمس الأول، داخل مقر ناديه الجديد، للتعافي من إصابة بكدمة في الركبة، تعرض لها خلال آخر حصة تدريبية مع فريقه السابق الفيصلي، قبل رحيله".

واختتمت: "بعد إتمام البرنامج، الذي يبدأ بالعلاج الطبيعي ثم ينتقل إلى التأهيل اللياقي، سيصبح الصيعري، العائد بعد 7 مواسم إلى الاتحاد، قادرًا على خوض التدريبات الجماعية مع زملائه الجدد".



الاتحاد يفتتح دوري روشن بالفوز ضد العدالة



وكان الاتحاد حقق فوز كبير ضد العدالة بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، في افتتاح مباريات دوري روشن السعودي.