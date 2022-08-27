المملكة الأولى عالميا.. تصدير أكثر من 1.5 طن سنويا من التمور

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة خلال 2021.
ووفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي جاءت المملكة ضمن 113 دولة من مختلف دول العالم، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور 1.215 مليار ريال مما أسهم في جعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد تقرير صادر من الوزارة ضمن حملة “جاء وقتها” التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
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