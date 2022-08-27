تعليم مكة ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 388 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 388 ألف طالب، يوم غدٍ في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444هـ.
وعملت جميع الإدارات المعنية على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم.
ونفذت خطة الصيانة خلال الصيف من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف وشملت الخطة ثلاثة محاور تتمثل في خطة الصيانة العام وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف.
ورحب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي نيابة عن الأسرة التعليمية بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، متمنياً لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا الغالية من دعم وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله -.
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