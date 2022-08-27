محمد بن مسعود - الدمام - 7 أعشاب طبيعية لعلاج القولون العصبى.. منها زيت النعناع والصبار

فى بعض الأحيان قد يكون من الصعب السيطرة على متلازمة القولون العصبى، ومن المفيد التعرف على بعض الأعشاب والعلاجات الطبيعية التى يعتقد أنها مفيدة لأعراض الجهاز الهضمى، وبالمقارنة مع الأدوية الموصوفة تقدم العلاجات العشبية الفوائد المحتملة وآثار جانبية أقل ومخاوف بشأن سلامة استخدامها على المدى الطويل، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

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1 – زيت النعناع

زيت النعناع هو المكمل العشبى الوحيد الذى حصل على ختم الموافقة من الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمى نظرًا لفاعليته فى الحد من آلام البطن، ويُعتقد أن هذه الخاصية المخففة للألم ناتجة عن تأثير زيت النعناع على حركة الأمعاء، ويبدو أن زيت النعناع يريح عضلات الأمعاء، وهذا يمكن أن يقلل من التشنجات العضلية التى تساهم فى ألم البطن.

2 – الدردار الزلق

يتمتع نبات الدردار الزلق بتاريخ طويل من الاستخدام من قبل الأمريكيين الأصليين كعلاج لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية، فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمى، ويُعتقد أن الدردار الزلق يهدئ التهيج عن طريق طلاء بطانة الجهاز المعوى، ويوضح تأثير الدردار الزلق على البراز حيث يخفف الإسهال، ويعمل على تليين البراز، ما يساعد فى تخفيف الإمساك.

3 – مستخلص أوراق الخرشوف

يظهر مستخلص أوراق الخرشوف (ALE) كعلاج طبيعي أحدث لقائمة علاج القولون العصبي، وتشير دراسات مختلفة إلى أنه فعال فى تقليل حركات الأمعاء من الإمساك المنتظم والإسهال وصولاً إلى “الطبيعى”، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى مركب معين مضاد للتشنج يسمى سيناروبيكرين.

4 – الصبار

غالبًا ما يتم تسويق عصير الصبار كعلاج لمرض القولون العصبى، وأظهرت بعض الدراسات أنه فعال فى علاج الإمساك، لكن ليس آلام البطن، ويمكن أن يسبب الصبار انخفاضًا في نسبة السكر في الدم، ويجب استخدامه بحذر عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكري.

5 – ثمرة شجرة Amalaki

توجد فى جميع أنحاء آسيا وتستخدم في كثير من الأحيان في الطب الهندي القديم، ويُعتقد أنها تؤثر إيجابًا على الهضم العام ويعمل كملين.

6 – التريفالا

عبارة عن مستحضر عشبي مصنوع من ثمار أشجار الببهاتاكي ، والهاريتاكي ، والأمالاكي، بالإضافة إلى تأثيره الملين ، يُعتقد أن التريفالا تقلل من آلام البطن والانتفاخ، وتحتوي الملينات المنبهة بالأعشاب على مواد تسمى أنثراكينون تستخدم كملينات منبهة، ومن الأمثلة على ذلك السنا ، والكسكارا ، والراوند ، والفرانجولا.

7 – البابونج

المتوفر فى شكل شاى أو سائل أو كبسولة ، يقلل الالتهاب وتشنجات الأمعاء.