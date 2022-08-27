اخبار الرياضه السعوديه «العالمي» يطمع بنقاط الوحدة.. والفتح وأبها يستضيفان قطبي القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، ففي الأحساء يستضيف الفتح نظيره التعاون (6:45م)، وفي الرياض يلتقي النصر بضيفه الوحدة (9:00م)، وفي ذات التوقيت يواجه أبها ضيفه الرائد.

الفتح والتعاون.. معركة مبكرة

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وفي واحد من أقوى لقاءات الجولة، يستضيف الفتح نظيره التعاون، ويبحث كلاهما عن انطلاقة قوية بالفوز في لقاء الليلة، واستعد الفريقان للموسم الجديد بتعاقدات جديدة، إذ تعاقد الفتح مع ثلاثة لاعبين أجانب، وأقام معسكرا إعداديا في سلوفينيا، وخاض خلالها 5 لقاءات ودية، فيما تعاقد التعاون مع لاعبين برازيليين، أحدهما حارس مرمى بدلاً عن المخضرم كاسيو، وأقام معسكرا إعداديا في هولندا خاض خلاله 4 لقاءات ودية.

ويقف التاريخ بجانب الفتح في لقاءات دوري المحترفين، إذ التقيا في 24 مباراة، انتصر الفتح في 9 مباريات، فيما فاز التعاون في 8 وتعادلا في مثلها.

النصر يبحث عن نقاط الوحدة

على استاد مرسول بارك في الرياض، يبحث فريق النصر عن انطلاقة قوية عبر شباك ضيفه الوحدة العائد لدوري المحترفين، ويدخل «العالمي» هذا اللقاء بعد أن تعاقدت إدارته مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، كما أعادت الحارس الأجنبي بالتعاقد مع الكولومبي ديفيد أوسبينا، إضافة إلى اللاعبين جسلان كونان ولويس غوستافو، كما تعاقدات مع النجم المحلي عبدالرحمن غريب، وأقام الفريق معسكرا إعداديا في إسبانيا خاض خلاله 5 مباريات تجريبية.

أما فريق الوحدة فيدخل اللقاء سعياً لبداية إيجابية تحت قيادة مدربه البوسني برونو اكرابوفيتش، إذ تعاقدت الإدارة الوحداوية مع 5 لاعبين أجانب و3 محليين، وأقام الفريق معسكرا إعداديا في إسبانيا أيضاً وخاض خلاله 6 لقاءات ودية.

وشهد تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين اكتساح النصر، إذ التقيا في 16 مواجهة، انتصر النصر في 12 منها، فيما فاز الوحدة في 3 لقاءات، وتعادلا في مثلها.

أبها يواجه الرائد

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يدخل فريق أبها لقاءه أمام الرائد سعياً لمواصلة تألقه في دوري المحترفين بعد المستويات الرائعة التي قدمها في الموسم الماضي، واستعد زعيم الجنوب لهذا اللقاء بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين وإقامة معسكر إعدادي في النمسا وخاض الفريق 7 مباريات ودية استعداداً لهذا الموسم.

فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بطموحات الفوز والاقتراب من مراكز المقدمة مبكراً بعد أن صارع على البقاء في الموسم الماضي وتمكن في الجولات الأخيرة من تحقيق مراده، وبدأت إعداد الفريق بشكل مغاير إذ تعاقدت إدارة النادي 5 لاعبين أجانب، وأقامت معسكرا إعداديا في تركيا خاض خلاله الفريق 4 لقاءات ودية.

وسبق وأن التقى الفريقان في 10 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر الرائد في 7 منها، فيما فاز أبها في لقاء وحيد، وتعادلا في لقاءين.