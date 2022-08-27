أمانة جدة: إشعار سكان العدل والفضل تمهيدًا لبدء إزالتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت إشعار سكان المناطق العشوائية في حي العدل والفضل ، بالإخلاء تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة ، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة بداية شهر أكتوبر القادم .

وحسب خطة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة قامت الأمانة اليوم السبت 27 أغسطس 2022م بإشعار سكان حي العدل والفضل بإخلاء هذه الأحياء حيث سيتم فصل التيار الكهربائي بتاريخ 10 سبتمبر 2022م على أن يتم بدء عملية الإزالة بتاريخ 1 أكتوبر القادم ، وحسب الخطة الزمنية سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة خلال 22 يوم .

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، كما أعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها:

1- خدمات نقل العفش.

2- السلال الغذائية.

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3- خدمات التسكين الدائم.

4- التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.

5- خدمة التقديم على التعويض.