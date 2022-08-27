مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة “ثلاثيني” مع ورم بالكبد

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نجح فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم ضخم بالفص الأيمن من الكبد عن طريق المنظار الجراحي، بشكل كامل دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي.

وقال د.عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج: المريض الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، راجع المستشفى مشتكيًا من آلام مستمرة بالبطن، وأجريت له عدة فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وكشفت النتائج عن وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، ويبلغ حجمه نحو ١٠ سم، وعلى ضوء هذه المعطيات تَقرّر إجراء عملية استئصال للورم بالمنظار الجراحي بشكل كامل.

وأضاف: بعد اكتمال كافة التحضيرات والتجهيزات الطبية المتقدمة بغرفة العمليات، خضع المريض لعملية نوعية زاد من تعقيدها أن الورم كان بالجهة الخلفية من الفص الأيمن بالكبد، وقد تم استئصاله بشكل كامل ودون شق جراحي.

وأردف “الشهراني”: حقّقت العملية، التي استغرقت نحو أربع ساعات متواصلة، نجاحًا كاملًا، وتمت إفاقة المريض داخل غرفة العمليات مباشرة، مع عدم الحاجة إلى نقل دم طوال فترة العملية، وغادر المريض المستشفى في اليوم الثالث بعد العملية بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.

وتابع: هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًّا في مجال جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، وهي إضافة جديدة لنجاحات المستشفى الطبية، التي تحققت في ظل كفاءة وتمرس الفريق الطبي، ودعم إدارة المستشفى، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدمة التي يحظى بها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.+

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Source almnatiq

