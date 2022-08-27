“العدالة” يرغب في ضم مدافع “الفتح”

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أفادت مصادر بأن إدارة نادي العدالة ترغب في استعارة مدافع فريق الفتح، فهد الحربي لمدة موسم. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة العدالة تواصلت مع الفتح بشأن اللاعب. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المدير الفني للعدالة، يوسف المناعي قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع قلب دفاع محلي قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

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