انتعاش الأسواق والمكتبات في حائل قبيل العودة للمدارس

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رصدت قناة “الإخبارية” حركة الإقبال من الطلاب وأولياء الأمور قبل ساعات من إنطلاق العام الدراسي الجديدة وعود المدارس الطلاب إلى المدارس.

استعدادات الطلاب قبل العودة للمدارس بشراء المسلزمات من الأسواق

وتابعت: أن أولياء يواصلون استعدداتهم جيدًا قبل العودة للمدارس وجلب كافة المستلزمات الدراسية اللازمة لهم، من خلال الأسواق والمكتبات في مدينة جائل

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Source almnatiq

