“الأسمري” يتمسك بالرحيل عن “الأهلي”

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أفادت مصادر بأن لاعب فريق الأهلي، علي الأسمري يتمسك برغبته في الرحيل عن النادي.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن موقف اللاعب لم يُحسم في ظل تمسك النادي الأهلي باستمراره.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن عودة الأسمري للتدريبات لا تُعني استمراره مع الأهلي.
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Source akhbaar24
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