“ميراج” تنتزع لقب الأسرع توقيتا في أول سباقات فئة اللقايا النهائية للأشواط الصباحية

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المناطق_الطائف
انتزعت البكرة “ميراج” لمالكها سليم سلامة الجهني أسرع توقيتاً بحصولها على المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع بمسافة 4 كم، بتوقيت 6:15,463 دقائق ، وذلك ضمن الأشواط النهائية لفئة اللقايا ( قعدان _ بكار) المخصص لها 12 شوطاً بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.
كما حققت الهجن الإماراتية ” ملهم” والصداوي” لمالكها مانع علي الشامسي الفوز بالشوطين العاشر والثاني عشر، وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي:
“مثيره” لمسفر الهاجري، “سياف” لنايف صالح اليامي، “الذيبة” نايف سحيم المري، “خطاب” مبارك حمد الهاجري، “الغزيل” محمد علي المري، “ودان” بندر محمد الهاجري، “لشا” مسلم عايض الصيعري ، “نظير” عوض صالح آل رزق، “الشاهينية” لصالح علي المري.
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Source almnatiq
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