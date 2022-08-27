دراسة : 3 أسباب للطلاق بين العقد والدخلة في المملكة

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كشفت جمعية المودة المعنية بالمساهمة في تحسين جودة الحياة الأسرية عن نتائج دراسة تحليلية حول الأسباب المؤدية للطلاق بين العقد والدخلة من وجهة نظر المطلقين والمطلقات. وأوضحت الجمعية أن 31% من المنفصلين وفقًا للدراسة أكدوا أن سبب طلاقهم يرجع لتدني مستوى المعرفة بالأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج. وأفاد 25% من المبحوثين أن سبب انفصالهم كان نتيجة لعدم السؤال عن شريك الحياة قبل العقد، فيما عزا 22% منهم السبب لعدم وجود تكافؤ اجتماعي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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