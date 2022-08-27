خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15 ألف مخالف، منهم أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1930 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 364 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و6% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 48 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 47 ألف وافد مخالف، منهم نحو 44 ألف رجل، ونحو 3 آلاف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 35 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2195 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 13 ألف مخالف.
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Source akhbaar24
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