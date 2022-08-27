طارق حامد: أتمنى أن يُحبني الجمهور مثل حجازي.. وسنبذل أقصى الجهد لتحقيق البطولات (فيديو)

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أبدى المحترف المصري بصفوف الاتحاد، طارق حامد، سعادته بالفوز الأول بقميص فريقه في بطولة الدوري.

وقال طارق حامد، في تصريحات للناقل الحصري، عقب المباراة:”أبارك للجهاز واللاعبين والإدارة والجمهور، والحمدلله بداية جيدة ولدينا مباراة بعد 6 أيام ونسير خطوة بخطوة لتكون أهدافنا على مستوى طموح النادي”.

وتابع المحترف المصري بصفوف الاتحاد:”المدرب لديه نظام لعب وننفذه دفاعيًا وهجوميًا ولدينا لاعبين في الخط الأمامي قادرون على إنهاء الهجمات”، فيما ردّ على سؤاله عن شعوره بعد غناء الجماهير له بعد المباراة، ضاحكًا بقوله:” الحمدلله أتمنى يحبونني مثل حجازي”.

وأتم حامد تصريحاته بقوله:” أبارك لجمهور الزمالك ومهما تحدثت لن أوفيهم حقهم؛ فهم أوفى جمهور في العالم رأيته وأوعد جمهور الاتحاد بأننا سنبذل أقصى جهد لتحقيق البطولات”.



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Source akhbaar24

