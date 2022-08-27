طبيبة تحسم الجدل حول مدى تأثير «الأفوكادو» على عضلة القلب

حسمت طبيبة روسية الجدل المثار بشأن وجود علاقة قوية بين تقوية عضلة القلب وتناول فاكهة “الأفوكادو”، التي يحرص الرياضيون على تناولها باستمرار لتنشيط الدورة الدموية وعضلة القلب قبل ممارسة الرياضة .

وأكدت سفيتلانا بافليتشينكو، أخصائية أمراض القلب الروسية، أن هناك تأثيرًا إيجابيًّا لـ”الأفوكادو” في عمل القلب لاحتواء هذه الفاكهة على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة، حيث تحتوي على البوتاسيوم المسؤول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب.

وأوضحت الاستشارية الروسية أن استبدال الدهون الحيوانية بأخرى نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24-26 بالمئة- وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وتضيف، أن الأفوكادو يحتوي على عناصر السيليكون والبورون والنيكل، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

ويتميز الأفوكادو، في أنه يحتوي بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات وألياف غذائية. وتساعد هذه المواد مجتمعة على امتصاص بعضها البعض، وتعزز تأثيرها الإيجابي في الجسم. أخبار قد تهمك