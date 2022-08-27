العثور على مفقود حائل متوفى بعد 15 يومًا من البحث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، عن العثور على مفقود تربة بشرق منطقة حائل، متوفى، بعد نحو 15 يومًا من البحث عنه عقب خروجه من منزل ذويه.
وأوضحت جمعية عون –عبر تويتر- أنها تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود تربة شمال شرق حائل، متوفى.
وقدمت الجمعية العزاء لذوي المفقود قائلة «نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يجزي جميع المشاركين الأجر والمثوبة».
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وكانت جمعية عون تلقت يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، بلاغًا عن غياب شاب يبلغ من العمر ٢٣ سنة، خرج من منزل ذويه يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري.
وتحرك أعضاء جمعية عون للبحث والإنقاذ، للبحث عن مفقود تربة، فور تلقيهم البلاغ.
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