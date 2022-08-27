محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على مخاطر الإكثار من تناول البروتين.. منها تلف الكلى

البروتين جزء أساسى من نظام غذائى صحى، يساعد على بناء وإصلاح العضلات والأعضاء والعظام، وقد ثبت أيضًا أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين مفيدة فى تقليل الدهون، وفقدان الوزن، وزيادة الشبع، أو الشعور بالامتلاء، والاحتفاظ بالعضلات، ومع ذلك فقد ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أيضًا بالعديد من المخاطر التى من المهم أن تكون على دراية بها وفهمها، ولا يدعو خبراء التغذية إلى أن يتجاوز الاستهلاك الكمية اليومية الموصى بها، وفقا لما نشره موقع healthline.

وعند حساب مقدار البروتين الكلى الذى تتناوله حاليًا أو يجب أن تأكله، يجب أن تضع فى اعتبارك المكملات الغذائية، إذا كانت المكملات التى تستخدمها تحتوى على كميات كبيرة من البروتين، مثل مسحوق البروتين .

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مخاطر تناول الكثير من البروتين

عادةً ما يكون استهلاك كميات كبيرة من أى عنصر غذائى لفترة طويلة مصحوبًا بالمخاطر، كما هو الحال مع البروتين، وقد يؤدى الاستهلاك المفرط إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات صحية معينة مثل :

زيادة الوزن

قد تشجع الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على فقدان الوزن، لكن هذا النوع من فقدان الوزن قد يكون قصير الأجل فقط، وعادة ما يتم تخزين البروتين الزائد المستهلك على شكل دهون، بينما يتم التخلص من فائض الأحماض الأمينية، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، خاصةً إذا كنت تستهلك الكثير من السعرات الحرارية أثناء محاولتك زيادة تناول البروتين.

رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يؤدى تناول كميات كبيرة من البروتين إلى رائحة الفم الكريهة، خاصة إذا قمت بتقييد تناول الكربوهيدرات.



إسهال

يمكن أن يؤدى تناول الكثير البروتين الموجود فى منتجات الألبان أو الأطعمة المصنعة، إلى جانب نقص الألياف، إلى حدوث الإسهال، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعانى من عدم تحمل اللاكتوز أو تستهلك مصادر البروتين مثل اللحوم المقلية والأسماك والدواجن، تناول البروتينات الصحية للقلب بدلًا من ذلك.

لتجنب الإسهال اشرب الكثير من الماء، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وقلل من الأطعمة المقلية واستهلاك الدهون الزائدة ، وزد من تناول الألياف.

تلف الكلى

يمكن أن يتسبب البروتين الزائد في تلف الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا، هذا بسبب النيتروجين الزائد الموجود في الأحماض الأمينية التي تشكل البروتينات، و يجب أن تعمل الكلى التالفة بجدية أكبر للتخلص من النيتروجين الزائد وفضلات التمثيل الغذائي للبروتين.