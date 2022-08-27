توضيح هام من المياه الوطنية بشأن إمكانية تقسيط طلب التوصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شركة المياه الوطنية، أنه لا يمكن تقسيط طلب توصيل المياه؛ كون التنظيمات المُعتمدة تشترط سداد المقابل المالي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي مقدماً قبل تنفيذ الخدمة.
وأوضحت الشركة، أنه يمكن طلب توصيلة جديدة من خلال التطبيق التابع لها عبر الدخول إلى الصفحة الرئيسية والنقر على توصيلة جديدة، ثم اختيار نوع التوصيلة، وبعدها يتم تحميل المرفقات المطلوبة وأخيراً إرسال الطلب.
وجاء توضيح الشركة رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية تقسيط طلب توصيل المياه، وكيفية التقديم عبر التطبيق.
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