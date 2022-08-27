«الأحوال»: لا يلزم تسجيل بصمة بجهاز «أبشر» للأبناء عند إصدار الهوية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريا عند إتمام ١٥ عاما، ويكون اختياريا ما بين سن 10 – 15 عاما.

وأفادت بأنه يتم تنفيذ الإجراء بعد حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط التالي http://bit.ly/2lmXXdF عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب، وسيتم إظهار جميع المتطلبات في تذكرة الموعد، مشددة على أنه لا يلزم تسجيل بصمة الأبناء عبر جهاز «أبشر»، بل يتم تجيهز المتطلبات والتوجه للموعد مباشرة.

يذكر أن «الأحوال المدنية» قسمت الفئات العمرية للمواطنين في ما يتعلق بمدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية إلى 3 فئات، ولكل فئة مدة زمنية لصلاحيتها.

وأعلنت أن الفئة العمرية من 15 – 30 عاما تكون مدة صلاحية الهوية الوطنية 5 سنوات، وفئة 31 – 50 عاما تكون مدة صلاحيتها 10 سنوات، وللفئة 51 عاما فأكبر تكون مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية 20 عاما.