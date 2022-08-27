السعوديه مدير شرطة بحرة يقلد العلياني والسلمي رتبة «رائد»

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة محافظة بحرة العقيد تركي علي الغميطي، عبدالله العلياني رتبة «رائد»، ونايف السلمي رتبة «رائد»، بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما، بحضور مساعد مدير إدارة الضبط الجنائي المقدم فيصل الثبيتي. وعبر العلياني والسلمي عن اعتزازهما بالترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

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