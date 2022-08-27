شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يحصل على خبر سعيد في الهلال بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، خبر سعيد بشأن نجم الفريق مؤخرًا.



صالح الشهري يقترب من العودة إلى مباريات الهلال

وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم، إلى أن صالح الشهري مهاجم نادي الهلال السعودي، أصبح قريب من العودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الشهري اقترب من نهاية برنامجه التأهيلي والعلاجي، للتعافي من الإصابة بقطع في وتر القدم.

وتابعت: "صالح الشهري مهاجم نادي الهلال، بات على وشك الدخول في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بسبب الإصابة التي تعرض منذ 140 يوما والعودة للمشاركة من جديد مع الفريق".

الشهري يبدأ برنامج ملامسة الكرة قبل العودة



وأضافت: "اللاعب دخل أول أمس في برنامج ملامسة الكرة من خلال التسديد على المرمى، قبل الدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع زملائه في الهلال، وقد يعود للمشاركة في المباريات مع ناديه في الأيام القليلة المقبلة، بعدما سيخضع لبرنامج من أجل رفع معدله البدني".

وخضع صالح الشهري، مهاجم نادي الهلال السعودي، لعملية جراحية في وتقر القدم منتصف أبريل الماضي في فنلندا، وخاض بعدها فترة تأهيلية للتعافي من الإصابة.

ونجح الهلال بقيادة رامون دياز، في افتتاح دوري روشن السعودي، بالفوز ضد الخليج بثنائية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت مساء لحساب الجولة الأولى من المسابقة.