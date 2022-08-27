3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاقية إسطنبول. وأكدت الوزارة في بيان استمرار شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا بموجب الاتفاقية. ولفتت في هذا الإطار إلى انطلاق 3 سفن من موانئ أواكرانيا صباح السبت. وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول. وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم. أخبار قد تهمك

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