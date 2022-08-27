محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الدكتورة مها النمر، استشاري نساء وولادة،حمل خطر، طب أجنة، ان بعض الشائعات المرتبطة حول بعض الأدوية التي تتناولها الزوجات من اجل حدوث حمل، او تهيئة للحمل، وكل هذه الأدوية لا تساعد على الحمل.الأدوية التي تستخدم بهدف الحمل
ونشرت النمر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لابد من تصحيح بعض المفاهيم حول الأدوية التي تسخدم بغرض الحصول على الحمل أو التبويض، وشملت الأدوية التالية:
- حمض الفوليك
- الاسبرين
- أي نوع من حبوب الحديد
- أي مجموعة فيتامينات
وناشدت النمر جميع الزوجات بضرورة الذهاب إلى طبيب متخص عندما يحدث هناك تاخير بالحمل لمعرفة أسباب وعلاج مشاكل تأخر الإنجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مها النمر توضح حقيقة تناول بعض الأودية للمساعدة في الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.