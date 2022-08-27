مها النمر توضح حقيقة تناول بعض الأودية للمساعدة في الحمل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الدكتورة مها النمر، استشاري نساء وولادة،حمل خطر، طب أجنة، ان بعض الشائعات المرتبطة حول بعض الأدوية التي تتناولها الزوجات من اجل حدوث حمل، او تهيئة للحمل، وكل هذه الأدوية لا تساعد على الحمل.

الأدوية التي تستخدم بهدف الحمل

ونشرت النمر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لابد من تصحيح بعض المفاهيم حول الأدوية التي تسخدم بغرض الحصول على الحمل أو التبويض، وشملت الأدوية التالية:

حمض الفوليك

الاسبرين

أي نوع من حبوب الحديد

أي مجموعة فيتامينات

استشارة الطبيب المختص

وناشدت النمر جميع الزوجات بضرورة الذهاب إلى طبيب متخص عندما يحدث هناك تاخير بالحمل لمعرفة أسباب وعلاج مشاكل تأخر الإنجاب.