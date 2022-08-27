مبادرة “المنجم الغذائي” لتعزيز الصناعات التحويلية في مهرجان تمور بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
دشنت جمعية التمور الخيرية “خير” مبادرتها “المنجم الغذائي” بالتعاون مع أحد المصانع الوطنية المتخصصة، وذلك على هامش مهرجان تمور بريدة الذي ينظمه فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة بالقصيم .
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان السعوي أن المبادرة تستهدف إعادة الناس لاستهلاك التمور وإدخال مشتقاتها ضمن مكونات تصنيع الحلويات بأنواعها بدلاً من السكريات المصنّعة، لافتاً أنه خلال المبادرة جرى إطلاق أكثر من (10) مقاطع فيديو توعوية حول أضرار السكريات والمواد الصناعية ، وضرورة التصنيع باستخدام التمور وصناعاتها التحويلية بالإضافة إلى طرق تصنيع عدد من الأطباق ومكوناتها بالتعاون مع أحد الطهاة السعوديين .
وشهد مهرجان تمور بريدة منذ انطلاقته بداية شهر أغسطس الجاري توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين القطاعات الحكومية العامة والخيرية والقطاع الخاص في المجالين الزراعي والغذائي.
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