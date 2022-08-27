اخبار دوليه – تدشين 20 وجهة جديدة لطيران «ويز أير» من أوروبا إلى الوجهات الرئيسة في السعودية

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وتعد شركة طيران «ويز اير» إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في الطيران الاقتصادي، والتي تأسست في عام 2003م في دولة المجر، وتقدم خدماتها في أنحاء قارة أوروبا، وأيضاً في دولة مصر والإمارات العربية المتحدة. حيث أطلقت اليوم 20 وجهة جديدة تنطلق من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى كل من الرياض وجدة والدمام بأسعار تبدأ من 54.99 يورو .
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: «سعداء بهذه الشراكة المثمرة والاستثنائية، والتي تعد مجرد الإنطلاقة الأولى؛ ولا زلنا نطمح للمزيد»، ويضيف الرئيس التنفيذي: «يعتبر إعلان 20 وجهة جديدة إلى السعودية؛ حدثاً فريداً، وهو الأكبر بالنسبة لعدد الوجهات عالمياً؛ سواءً على مستوى شركات الطيران، أو على مستوى المملكة. كما يعتبر بوابة لجذب شرائح إضافية من أهم الأسواق الأوروبية وبأسعار في متناول الجميع؛ للاستمتاع بالكنوز السياحية الفريدة في السعودية».
وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ علي رجب: «أن المملكة ترحب بطيران ويز اير وأن هيئة الطيران المدني تعمل دائماً على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمليات تسيير الرحلات من وإلى المملكة، وذلك يأتي ضمن إطار استراتيجية الطيران التي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وزيادة عدد المحطات إلى 250 محطة دولية بحلول عام 2030».
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد الموكلي: «نحن في شركة مطارات نعمل مع شركائنا وشركات الطيران لتوفير بيئة جذابة في المطارات السعودية لشركات الطيران والمسافرين؛ لتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية، وهذا العمل يعد امتداداً للإعلان السابق مع ويز اير لتسيير رحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي إلى ثلاث وجهات دولية متنوعة. وستواصل مطارات العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تشكل جزءاً من رؤية السعودية 2030».
كما صرح جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز اير قائلاً: “نعتز بشراكتنا مع المملكة العربية السعودية؛ وهي واحدة من أهم الوجهات العالمية التي تقدم مزيجاً فريداً من الوجهات التي لا تفوت، مع ثراء وتنوع ثقافي وطبيعي ومناخي»، ويضيف الرئيس التنفيذي: «يأتي هذا الإعلان ليسهم في نمو وتطور السياحة بالمملكة، عبر كفاءة تشغيلية تعزز من أسعار التذاكر الاقتصادية، لأسطولنا الأصغر والأكثر حداثة، والذي يحمل لواء الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم».
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