اخبار دوليه – ألمانيا تعتزم توزيع قرابة 20 ألف جرعة إضافية من لقاح جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم الحكومة الألمانية توزيع 19500 جرعة من لقاح جدري القرود في جميع أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض في بؤر الإصابة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، كان تم شحن حوالي 40 ألف جرعة إلى ولايات ألمانيا في يونيو الماضي و 5300 جرعة أخرى في يوليو الماضي. ووقعت الحكومة الألمانية عقودا لشراء ما مجموعه 240 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ إنه يجب منع انتشار المرض بكل الوسائل المتاحة، وأضاف: «يشمل ذلك التتبع الجيد للمخالطين من قبل مكاتب الصحة، والتوعية الشاملة، وتطعيم الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص».

وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مجتمع «أحرار الجنس»، سفين ليمان، «إن الاستعداد للتلقيح، خاصة بين الرجال المثليين، مرتفع… لكن الطلب أعلى بكثير من العرض خاصة في بؤر الإصابة»، مشيرا إلى أن الراغبين في تلقي التطعيم يواجهون في بعض المدن صعوبة في الحصول على مواعيد لتلقي اللقاح.

وسجلت ألمانيا منذ مايو الماضي حتى الآن نحو 3405 حالات إصابة بجدري القرود. واللقاح الذي اشترته ألمانيا هو «إيفانكس» ويستخدم أيضا لعلاج الجدري.

وعادة ما يتسبب فيروس جدري القرود في أعراض خفيفة فقط مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي. ومع ذلك يمكن أن يسبب الوفاة في حالات نادرة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه منذ ظهور فاشية جدري القرود العالمية الحالية، تم رصد غالبية الحالات لدى الرجال المثليين، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء متعددين.