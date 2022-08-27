رابط حجز تذكرة مهرجان العودة إلى الرياض

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أنطلق مهرجان العودة إلى الرياض ضمن الفعاليات التي تنظمها اليئة العامة للترفيه، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 5سبتمبر 2022، ويبدأ المهرجان استقبال الرواد من الساعة الـ4 عصرًا حتى الـ10 مساءً، قرب بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة العاصمة الرياض.

رابط حجز تذكرة مهرجان العودة للرياض

وتختلف فعاليات المهرجان، اكتشاف المواهب، وركوب مكوك الفضاء، وزراعة شجرة، ورسم لوحات عالمية، وتعلم الغناء الأوبرالي، وفنون الطبخ، وزيارة القمر، ومشاهدة الديناصورات، والتجارب الكيميائية، وتقديم نشرات الأخبار، ورحلات حول الكواكب، ويمكن للراغبين في الذهاب لمهرجان العودة إلى الرياض حجز التذكرة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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Source almnatiq

