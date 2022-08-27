︎ . ضبطت الأمانة العامة لمنطقة حائل تضبط عددا من العمالة تقوم بتخزين الخضروات بطرق غير صحية، استعدادًا لبيعها في الأسواق لجمهور، بالإضافة إلى ضبط عدة منازل جراء استخدامها وتم التخلص من جميع الأدوات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عددا من العمالة تقوم بتخزين الخضروات بطرق غير صحية بمدينة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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