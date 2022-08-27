الإمارات تطلق جسرًا جويًا لإغاثة منكوبي الفيضانات بالسودان

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أعلنت دولة الإمارات تسيير جسر جوي إلى الخرطوم لنقل كميات كبيرة من المساعدات ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، بإشراف هيئة الهلال الأحمر.

وتتضمن المساعدات التي يستفيد منها أكثر من 140 ألف مستفيد حوالي 10 آلاف خيمة و28 ألفا من الطرود الغذائية والصحية و120 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة بجانب مواد إغاثية عاجلة بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين.

وغادرت أولى طائرات الجسر الجوي حاملة 30 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة، تعقبها 3 طائرات أخرى تباعًا، إذ يستقبلها وفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليًا على الساحة السودانية لتقديم الدعم والمساندة.



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Source akhbaar24

